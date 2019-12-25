Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'dan geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalı taştı. Bulvardaki araçlar mahsur kaldı, bazı evleri bastı. Buralarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kuvvetli sağanak nedeniyle su altında kalan İmamoğlu-Adana kara yolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kırsal ilçelerden Feke'de 2 gündür aralıksız olarak devam eden yoğun karla karışık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 30 mahallenin bulunduğu batı kısmında bazı yollar ulaşıma kapandı.

Feke Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalarla ana yollar ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği açıklandı.

Su basan evinde mahsur kalan 84 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: TRT Haber, DHA, AA