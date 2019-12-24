Türkiye
Adana'da sele kapılıp kaybolan 2 kişi bulundu24 Aralık 2019 Salı 20:10 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 20:43
Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde sele kapılarak kaybolan 2 kişi bulundu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.
Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.
Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA