Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Otomobilini durduran sürücü Doğutürk, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Doğutürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken alevleri görünce aracını durduğunu ve kendini dışarı attığını anlattı.

Isparta

Recep Özçelik idaresindeki 32 YB0 49 plakalı otomobilin, Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde motor kısmından duman çıkmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Alevlerin yükseldiği aracını durduran Özçelik, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA