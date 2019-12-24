Edirne ve Isparta'da hareket halindeki araçlar yandı24 Aralık 2019 Salı 19:43 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 21:15
Edirne ve Isparta'da seyir halindeyken yanan iki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Otomobilini durduran sürücü Doğutürk, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Doğutürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken alevleri görünce aracını durduğunu ve kendini dışarı attığını anlattı.
Isparta
Recep Özçelik idaresindeki 32 YB0 49 plakalı otomobilin, Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Alevlerin yükseldiği aracını durduran Özçelik, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA