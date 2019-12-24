Samsun'da öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu, Ondokuz Mayıs Lisesi önündeki ağaçlar yola devrildi. İtfaiye ekipleri ağaçları bulunduğu yerden kaldırdı.

Kuzeyyıldızı ve Toptepe mahallelerinde elektrik tellerinde kopma meydana geldi.

YEDAŞ yetkilileri elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlattı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına yarın öğle saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, Samsun ve çevresinde güneyli yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı yönlerden fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde ise kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kuvvetli rüzgarın devam ettiği süre boyunca vatandaşların açık alanda ateş yakmaması konusunda dikkatli olunması istendi.

Meteorolojinin internet sitesinden ve mobil uygulamadan, güncel meteorolojik tahmin ve uyarılar takip edilebiliyor.

Kaynak: AA