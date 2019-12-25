Türkiye

Adana'da sağanak nedeniyle yol çöktü

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:49 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:06

Adana'yı Kozan ilçesine bağlayan D815 kara yolunun çalışma yapılan bir bölümünde kuvvetli sağanaktan dolayı çökme meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]