Trabzon'da çeşitli noktalarda meydana gelen örtü yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Valiliğinden devam eden yangınlara yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu an itibariyle 5 farklı ilçede 17 noktada yangınların devam ettiği belirtildi.

Yangınların çıkış kaynağıyla ilgili konuşan Vali Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada şu an mevsim koşulları itibarıyla baktığımızda nem oranı dün yüzde 12'lerdeydi, yani çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık 24 derece civarında bir hava sıcaklığı vardı dün. Tabii bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde vatandaşlarımız bu mevsimde, bahçelerde temizlik çalışması dediğimiz, yöresel tabirle çalı çırpıların temizlendiği, bunların temizlenirken yakıldığı bir dönem bu dönem.

Tüm uyarılarımıza rağmen, gerek tüm muhtarlarımız aracılığıyla gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslar da yaptırdık ama maalesef normalin üzerinde havanın seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı çırpıdan kaynaklanan, böyle bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz."

Ustaoğlu, bunun dışında kamuoyunda farklı sabotaj gibi ifadeler geçtiğini kaydederek, "Şu ana kadar kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını yaptığımız çalışmalarda da değerlendirmelerde de az önce ifade ettiğim gibi özellikle bahçe temizliği diye tabir ettiğimiz bu tip çalışmalardan kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli Trabzon'a gidiyor

Çıkan yangınların ardından Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerde bulunmak üzere bugün Trabzon'a geleceği öğrenildi. Bakan Pakdemirli'nin hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile Ankara'dan Trabzon'a gelmek üzere hareket ettiği ve bugün öğleden sonra Trabzon'da olacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber