Diyarbakır'da terör örgütüne ait mühimmat imha edildi25 Aralık 2019 Çarşamba 10:43 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 10:54
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen mağara ve sığınaklarda tespit edilen mühimmat ve malzemeler imha edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Kulp ve Silvan İlçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 23 Aralık Pazartesi günü başlatılan KIRAN-11 Operasyonu kapsamında düzenlenen Şehit J.Uzm.Onb. Mehmet KIZILCA-02 Operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Operasyonda, Silvan ilçesi Dağcılar Köyü Üçdirek Mezrası sınırları içerisindeki kırsal alanda, yol kenarında bulunan kayaların arasına üzeri çalılar ile kapatılarak gizlenmiş, birbirine elektrik kablosu ile bağlanmış, 4 adet büyük tüp içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, çekme düzenekli 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek emniyetli şekilde yerinde imha edildi.
Ayrıca, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara tespit edildi. Mağara ve sığınaklar, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Sığınak ve mağaralar içinde şunlar ele geçirildi:
"2 adet el bombası, 59 adet 7,62 mm AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 3 adet el telsizi, 3 adet Mayın/EYP düzeneğinde kullanılan telsize bağlı el yapımı elektronik devre, ateşleme düzeneği, 5 adet elektrikli fünye, 35 metre elektrik kablosu, 10 metre bakır tel, 1 adet 8’li pil bloğu, 732 adet pil, 1 adet antistatik cımbız, 1 adet lehim teli, 18 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 ton gıda malzemesi, çok sayıda giyim malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman."
Ele geçirilen ve delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.
Kaynak: TRT Haber