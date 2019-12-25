Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Kulp ve Silvan İlçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 23 Aralık Pazartesi günü başlatılan KIRAN-11 Operasyonu kapsamında düzenlenen Şehit J.Uzm.Onb. Mehmet KIZILCA-02 Operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, Silvan ilçesi Dağcılar Köyü Üçdirek Mezrası sınırları içerisindeki kırsal alanda, yol kenarında bulunan kayaların arasına üzeri çalılar ile kapatılarak gizlenmiş, birbirine elektrik kablosu ile bağlanmış, 4 adet büyük tüp içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, çekme düzenekli 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek emniyetli şekilde yerinde imha edildi.

Ayrıca, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara tespit edildi. Mağara ve sığınaklar, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Sığınak ve mağaralar içinde şunlar ele geçirildi:

"2 adet el bombası, 59 adet 7,62 mm AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 3 adet el telsizi, 3 adet Mayın/EYP düzeneğinde kullanılan telsize bağlı el yapımı elektronik devre, ateşleme düzeneği, 5 adet elektrikli fünye, 35 metre elektrik kablosu, 10 metre bakır tel, 1 adet 8’li pil bloğu, 732 adet pil, 1 adet antistatik cımbız, 1 adet lehim teli, 18 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 ton gıda malzemesi, çok sayıda giyim malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman."

Ele geçirilen ve delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.

Kaynak: TRT Haber