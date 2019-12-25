Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana`nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

Adana`da sağanak nedeniyle yol çöktü Adana`yı Kozan ilçesine bağlayan D815 kara yolunun çalışma yapılan bir bölümünde kuvvetli sağanaktan dolayı çökme meydana geldi.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokağı su bastı.

Adana ve çevresinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar, D815 kara yolunun Adana`dan Kozan`a gidiş istikametinde Kılıçlı Göleti mevkisinde çökmeye sebep oldu.

Karayolları ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirirken çökme meydana gelen bölgede çalışma başlatıldı.

Adana`da su basan evinde mahsur kalan yaşlı kadına yardım eli Adana`da su basan evinde mahsur kalan 84 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi`ndeki evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Döndü B`nin evini su basması üzerine, komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, evinin bahçesi ve içi sağanak nedeniyle sular altında bulunan Döndü B`yi dışarı çıkardı. Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Döndü B`nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana`da aşırı yağışlar sulama kanalının taşmasına neden oldu Adana`da Yeşil Bulvar`daki DSİ`ye ait sulama kanalının aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu Kozan Caddesi sular altında kaldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar`dan geçen DSİ`ye ait sulama kanalı taştı.

Kozan Caddesi`ni su basarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Bulvardaki araçlar mahsur kalırken, Kozan Caddesi`ne doğru ilerleyen sular PTT Evleri ve Selahattin Eyyübi Mahallesi`ndeki bazı evleri bastı. Buralarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Yoğun su birikintisi nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ile Ege Bagatur bulvarlarının kesiştiği noktadaki köprü, çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından kapatıldı.

Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi.

Adana`da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı Adana’da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.

Gece boyunca etkisin devam ettiren sağanak yağış nedeniyle Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi sokaklarında 1 metre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Mahalleye gelen itfaiye ekipleri bot ile mahsur kalan 9 kişiyi yanlarına giderek kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin çevre mahallelerde çalışmaları devam ediyor.

Evlerini su basan vatandaşlar çileden çıktı Adana’da dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağmur nedeniyle evlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalışırken çileden çıktı.

Kent genelinde geceden bu yana devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs ve Levent Mahallesi`nde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken, birçok araç da su altında kaldı.

Kanalizasyon suyu basan evlerini kendi imkanlarıyla kovalar ile temizlemeye çalışan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.

Kadriye Karadeniz ise, “Geceden beri kovalar ile suları dışarı atıyorum. Pislik hep bu sular. Kanalizasyondan geliyor” diye konuştu.

Bazı vatandaşların evlerinin içine su girmesin diye kapılarının girişine çuval ve briket koydukları görüldü.

Adana`da sağanak sonrası çok sayıda plaka bulundu Adana`da sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintilerine giren araçlardan düşen bazı plakalar bir vatandaş tarafından merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi D-400 karayolu kenarında sahiplerinin bulması için sergilendi.

Bir kişi kaybolan araç plakasını bulmak için yol kenarına geldi.

Adana`da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı Adana`nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi`nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçtaki 4 kişiden 2`si polis ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.

Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.

Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.