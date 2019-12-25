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Çorum'da 2 evin üstüne düşen kaya parçaları hasara yol açtı25 Aralık 2019 Çarşamba 11:36 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 13:17
Çorum'da dağlık alanda yamaçtan kopan kaya parçaları 2 evin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak evlerde büyük hasar oluştu.
Dev kaya parçaları evin üstüne düştü, facianın eğişinden dönüldü. Olay Çorum'un İskilip ilçesinde meydana geldi. Koçkayası bölgesinde yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları tek katlı 2 evin çatısına düştü.
Kayalar, tavanı parçalayarak eve girdi. O sırada ev sahipleri de içerideydi. Şanslıydılar, olaydan yara almadan kurtuldular. Ancak düşen dev kayalar evlerde büyük hasara yol açtı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İskilip Belediyesi ekipleri evlerde inceleme ve hasar tespit çalışması yaptı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: kaya parçaları hasar dağlık alan çorum