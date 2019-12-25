Dev kaya parçaları evin üstüne düştü, facianın eğişinden dönüldü. Olay Çorum'un İskilip ilçesinde meydana geldi. Koçkayası bölgesinde yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları tek katlı 2 evin çatısına düştü.

Kayalar, tavanı parçalayarak eve girdi. O sırada ev sahipleri de içerideydi. Şanslıydılar, olaydan yara almadan kurtuldular. Ancak düşen dev kayalar evlerde büyük hasara yol açtı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İskilip Belediyesi ekipleri evlerde inceleme ve hasar tespit çalışması yaptı.

Kaynak: TRT Haber