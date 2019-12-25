Türkiye
Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma25 Aralık 2019 Çarşamba 11:23 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:25
Trabzon'da 2 gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Trabzon genelinde birçok alanda etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.
Bahçelerinde temizlik yaparken yangına neden olduğu ileri sürülen bu kişilerin ifadelerine başvuruldu.
Yangınlarla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Trabzon örtü yangınları soruşturma