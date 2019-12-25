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Adana'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı25 Aralık 2019 Çarşamba 10:50 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 10:50
Adana'da yoğun sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yoğun sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde su baskınları nedeniyle araçta mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekibi sevk edildi.
Araçta mahsur akalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması ve olay yerine çağrılan askeri kurtarma helikopteriyle kurtarıldı.
Kaynak: AA