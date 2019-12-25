Türkiye

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:43 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:46

Adana'da, FETÖ/PDY'nin örgüt sorumluları ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

[Fotoğraf: AA]