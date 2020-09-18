Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 2 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 280 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 841 paket sigara, 105 kilogram tütün ve 3 bin 450 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 280 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 841 paket sigara, 105 kilogram tütün ve 3 bin 450 makaron ele geçirildi.
Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: sahte içkiSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 11:06
Son Haberler
- 11:46
- 11:38
- 11:43
- 11:33
- 11:16
Sıradaki Haber
Malatya ve Muş'ta peş peşe depremler korkuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz