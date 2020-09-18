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İstanbul açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul'da Beykoz Riva açıklarında sürüklenen 9 metrelik tekne kıyıya çekilerek kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Riva açıklarında sürüklenen 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek emniyetli bir şekilde Anadolu Kavağı'na çekildi" bilgisi verildi.
Etiketler: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tekneSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 09:55
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