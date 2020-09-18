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Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 377 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 377 kişiye ve 3 iş yerine para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 907 iş yeri denetlendi, 22 bin 359 kişi sorgulandı.
Denetimlerde, karantina ihlali yapan 22, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, maske takmadığı için 339, ayakta yolcu kapasitesini aşan 3 sürücü ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 3 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Kocaeli koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 09:44
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