Van'ın Erciş ilçesinde bulunan ve Urartu uygarlığının temelini attığı Zernaki Tepe, 2600 yıllık uykusundan uyandırılacak. Doğu Anadolu’da ilk olan ızgara planlı tarihi kent kalıntısında yüzey araştırması yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen ilçeye bağlı tarihi alanda, şehir, sokak ve caddelerin kesişmesiyle ortaya çıkan düzgün kare yapılarla, planları ve büyüklükleri aynı yapıların temelleri havadan görüntülendi.

Kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan sur duvarlarında kullanılan taşlar ise harç kullanılmadan birbirlerine geçmeli kilit sistemiyle monte edilmiş. Tepenin batısında defineciler tarafından açılan iki kaya mezarı bulunuyor.

"Literatür değiştirecek bir öneme sahiptir"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, temelde bulunan kilitli taşların Urartuları işaret ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Üst kısımlardaki taşlardaki kilit sistemi ise, Pers ve daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmış gözüküyor. Tepenin batı eteğinde bulunan iki kaya mezarı da Urartulara aittir. Alanda Urartulara ait seramikler bulundu. Urartular tarafından kurulmuş ızgara plansa literatür değiştirecek bir öneme sahiptir. Gerekli girişimlerin ardından kazılara başlanabilecek."

"Anadolu’nun doğusundaki ilk ızgara planlı şehir"

Tarihi yapının öneminden de bahseden Prof. Dr. Çavuşoğlu, tepeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Anadolu’nun doğusundaki ilk ızgara planlı şehirdir burası. Bu açıdan önemli. Batı'da, sahil kesimlerinde ızgara planlı arkeolojik verilerimiz var ama Doğu'daki ilk plan Urartulara ait. Hemen batı eteklerinde iki tane Urartu kaya mezarı var. Aynı şekilde yüzeyde yapmış olduğumuz araştırma Urartuların 'biainili' dediğimiz seramikleri var ki Urartu seramiği diye bütün literatüre geçmiş bir seramik çeşidi.

Urartu’da görmediğimiz kırlangıç bağlama noktaları var, yani kırlangıç bağlama noktaları Urartu’dan sonraki yüzyılda özellikle Persler döneminde kullanılmaya başlanan bir sistemdir. Taşları birbirlerine bağlamak için ya içerisine metal konur ya da ahşaptan bir bağlama kilidi yapılır. Taşlar birbirine kenetlenir ama bu siyah ve beyaz düzenek şu dediğimiz sistem Urartu'dan kalma bir sistemdir."

Haber, kamera: Necmettin Karaca