Türkiye Cumhuriyeti, Ebubekir Efendi'nin ailesinin kuşaklar boyunca Türkiye topraklarına dönmek ve vatandaşlık almak için gösterdiği çabalara kayıtsız kalmayarak, aile üyelerine dün vatandaşlık verileceğini duyurdu.

Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda "Güney Afrika'da Osmanlı İzleri" kitabının yazarı Dr. Halim Gençoğlu, ailenin adeta bir film senaryosunu andıran Türkiye'ye dönme çabasını ve yaşadıklarını anlattı.

İslam'ı yerel dilde öğreten ilk alim

Ebubekir Efendi'nin bir müderris ve dört mezhep müftüsü olduğunu belirten Dr. Gençoğlu, onun bu ülkeye gönderilme amacının ihtilafları çözmek ve İslam'ı öğretmek olduğunu vurguladı.

Gençoğlu, Ebubekir Efendi'nin kendi notlarında bu ihtilaflara işaret ettiğini, halen Müslümanların yaşadığı bazı sokaklarda yan yana 2-3 caminin bulunmasının bu ihtilafların bir göstergesi olduğunu söyleyerek, Osmanlı aliminin eğitim yoluyla buradaki sorunları aşmaya çalıştığını belirtti.

Ebubekir Efendi'nin İslam'ı yerel Afrikans diliyle öğreterek bir ilke imza attığını ve Afrikans dilini Arap harfleriyle yazarak da iyi bir dil bilimci olduğunu ispatladığını aktaran Gençoğlu, kurduğu okullar ve yazdıklarıyla Ebubekir Efendi'nin ülke Müslümanlarına bir ışık olduğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Cevdet Paşa'ya mektup

Gençoğlu, "Ebubekir Efendi ölmeden 5 ay önce Ahmed Cevdet Paşa'ya mektup yazıyor ve eğer ölürse evlatlarının eğitim almaları için İstanbul'dan bir adam gönderilerek aldırılmasını istiyor" dedi.

Bu mektuba cevap alınamasa da aile üyelerinin Türkiye'ye dönme isteğinin hiç bitmediğini kaydeden Gençoğlu, Güney Afrika'daki apartheid (ırkçı ayrım) yönetimi sebebiyle beyaz olan ailenin, Müslüman olduğu için siyah kabul edildiğini ve sürekli ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti.

Dr. Gençoğlu, 1940'larda İsmet İnönü'yle görüşen ardından Adnan Menderes döneminde Türkiye'ye gelen aile üyelerinin, Ebubekir Efendi bugün Irak topraklarında kalan eski Osmanlı vilayeti Şehrizor'da doğduğu için vatandaşlık alamadığını anlattı.

Otobüsle Güney Afrika'dan Türkiye'ye yola çıktılar

Gençoğlu, 1952'de bir otobüs satın alarak Türkiye'ye yola koyulan ailenin, rejim müsaade etmediği için Güney Afrika sınırını geçemediğini aktararak, zamanla çocukların oyuncağına dönüşen bu otobüsün aile büyüklerinin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Ailenin 2014'ten bu yana vatandaşlık alabilmek için yeni bir çaba içerisine girdiğini belirten Gençoğlu, "Bu süreçte Güney Afrika'yı ziyaret edip Ebubekir Efendi'den etkilenen Yavuz Sultan Selim Cami İmamı Abdullah Kılıç ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil konuya özel bir çaba ve ilgi gösterdiler. Bize çok yardımcı oldular" dedi.

Gençoğlu, bugün bıraktığı miras müzeleri kaplayan Ebubekir Efendi'nin vasiyetinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktan da büyük kıvanç duyduğunu ifade etti.

"Hepimiz çok heyecanlıyız"

Ebubekir Efendi'nin torunlarından Güven Atala ise yaşadığı sevinci, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Yıllardır kurduğumuz hayal gerçek oldu" cümleleriyle aktardı.

Kendisi ve ailesinin Türkiye ile olan bağlarını keşfetmek için sürekli çabaladığını vurgulayan Atala, halen 15 kişinin vatandaşlık onayı aldığını, aile üyelerinin, eş ve çocuklarının da vatandaş olmak için başvuru yapacağını belirtti.

Atala, "Sürecin bu aşamaya gelmesine destekte bulunan herkese ailem adına teşekkür ediyorum. Hepimiz gerçekten çok mutluyuz" dedi.

"Ebubekir Efendi'nin hatırasını yad edebildiğimiz için gururluyuz"

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, dün Ebubekir Efendi'nin soyundan gelenlere vatandaşlık verilmeye başlandığını Twitter'dan şu ifadelerle duyurmuştu:

"Bugün, Osmanlı Sultanı Abdülaziz'in 1863 yılında Capetown'da görevlendirdiği ve hayatının sonuna kadar orada yaşayan din alimi Ebu Bekir Efendi'nin soyundan gelen ve halen "Effendi" soyadını taşıyan soydaşlarımızla bağımızı resmen yeniden kurduk. Ebu Bekir Efendi soyundan gelen ve Büyükelçiliğimiz aracılığıyla iletilen vatandaşlık başvuruları olumlu sonuçlanan 15 Güney Afrika vatandaşı, Cumhurbaşkanımızın 20 Ağustos 2020 tarihli kararı uyarınca TC vatandaşlığına kabul edildiler. Bugün, ilk grup soydaşımız Büyükelçiliğimize gelerek kendilerine tevdi edilmek üzere TC kimlik kartı ve pasaport başvurusunda bulundular. 100 yıldan fazla süren bu ayrılığın telafisine şahitlik ettiğimiz ve ülkemizle Güney Afrika Müslümanları arasındaki güçlü bağın köklerini kuran Ebu Bekir Efendi'nin hatırasını layıkıyla yad edebildiğimiz için gururluyuz, mutluyuz. Hayırlı olsun!