Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kaydedildi. 4,5 büyüklüğündeki deprem 7,21 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem kent genelinde şiddetli hissedildi.

Peş peşe depremler



AFAD'ın verilerine göre saat 03.15'te Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin yerin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilmişti.



Bu depremin ardından saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişeye neden oldu.

