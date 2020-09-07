Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 1330 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park alanında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1330 paket sigara ele geçirildi.
Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler: kaçak sigara Adana İl Emniyet Müdürlüğü AdanaSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 11:25
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