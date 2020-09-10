Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi.

Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı.

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.

Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı.

Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya çalıştı. Çıkan kavgada bazı meclis üyelerinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Kavga nedeniyle toplantıya ara verildi.