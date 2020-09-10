Haber Giriş: Kaynak: DHA
Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo görevlisi yaralandı
İzmir'de, bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S, taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi.
Yusuf S, bir kargo firmasının transfer merkezinde, içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı. Bu sırada paketteki havalı tüfeğin ateş alması sonucu Yusuf S. karnından yaralandı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S, tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.
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