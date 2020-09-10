Polis, Maltepe'de bir kahvehanede okey oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Baskın sırasında kahvehanenin dolu olduğu, yasak olmasına rağmen herkesin masalarda oyun oynadığı görüldü.

Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira ceza kesti.