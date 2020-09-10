Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahvehanede kaçak oyun oynayan şahıslara 78 bin lira ceza
İstanbul'da polis, kaçak oyun oynanan bir kahvehaneye baskın yaptı. Aralarında işletmecinin de olduğu 25 kişiye, toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.
Polis, Maltepe'de bir kahvehanede okey oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Baskın sırasında kahvehanenin dolu olduğu, yasak olmasına rağmen herkesin masalarda oyun oynadığı görüldü.
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira ceza kesti.
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