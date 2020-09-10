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Şanlıurfa'da 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan bazı şüphelileri polis yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışını önleme çalışmaları kapsamında, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Bir adreste damda uyuyan şüpheli, polislerin sesini duyunca hemen komşu evin damından kaçmaya çalıştı. Kaçma anı saniye saniye kaydedildi.
Nefes kesen kovalamaca sonrası kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Operasyonun bir ayağı da Denizli'deydi. Her iki ilde toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu şanlıurfaSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:41
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