Alevlerin üzerine gittiler, saatlerce dinlenmeden mücadele ettiler, ateşin önünü kestiler. Yeşili, doğayı korumak için canla başla çalıştılar.

Onlar Hatay Samandağ yangınının gizli kahramanları olan Orman Bölge Müdürlüğü personeli. Tam 93 saat boyunca yangını söndürmek için canla başla seferber oldular.

[''Biz ateş savaşçılarıyız ya, biz ateşle savaşıyoruz. Bizim işimiz bu.'']

[''Orman yangınlarını söndürmek vatan savunmasıdır. Biz vatan millet için canımızı feda ederiz. Ormansız vatan olmaz. '']

Hatay'daki mücadele 5 gün sürdü. Ormancılar, yangında, alevlere, sıcak havaya ve zorlu arazi şartlarına karşı mücadele etti. Alevlerin önünü kesebilmek için karşı ateş kullanıp, 150 kilometrelik yol açtılar.

Yılmadılar, yorulmadılar...

[''Canla başla uğraştık, başardık. Bizim işimiz bu, görevimiz bu. Elimizden geleni yaptık.'']

Yangın söndü ama iş bitmedi. Olası yangınlara karşı kulakları her an telsizde, her an teyakkuzdalar.

Ateş savaşçıları, yangın riskinin yüksek olduğu bugünlerde 7/24 tüm Türkiye'de nöbet tutmaya devam ediyor.