Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da orman yangınının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, bölgenin coğrafi yapısının müdahaleyi güçleştirdiğini söyledi.

Toplamda yangını söndürme çalışmalarında 150 kilometrelik yol açtıklarını belirten Pakdemirli, söndürme çalışmaları sırasında 5 aracın kaza yaptığını, 15 orman işçisinin hafif yaralandığını açıkladı.

Pakdemirli, 93 saat sonra yangının tam anlamıyla kontrol altına alıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kontrol altında dememiz yangının belli yerlerde ufak tefek devam ediyor olmasıdır. Şu an itibariyle ufak tüterler dışında önemli devam eden yerler yok. Ama tabii ki bu saha birkaç gün daha terk edilmeyecek ve izlenmeye devam edecek. Yer yer burada parlamalar olabilir. Şu an itibarıyla yangının tüm alanı daireye alınmıştır. Yangının seyri bizim tarafından bilinmekle beraber etrafını çevirmeden kontrol altında demek istemedik. Başta tüm yangınlarda bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Sürekli bize destek oldu, sürekli bilgi aldı, sürekli talimatlarını aldık."