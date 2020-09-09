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Adıyaman'da 81 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 Adıyaman Valiliği AdıyamanSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:18
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