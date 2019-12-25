Her köşe başında bekleyen polisler, ahırlara çekilen atlar ve turistleri de ada halkını da saran ruam salgını korkusu...

Adalar hiç olmadığı kadar büyük bir sessizliğe büründü.

3 aylık fayton yasağının ardından adada ulaşım da zorlukla sağlanıyor. Elektrikli araçların ticari olarak kullanılması yasak.

Ahırlar karantina altında

Büyükada’da son olarak 24 atın itlafıyla devam eden süreçte atlar karantina altında bakılıyor.

Atların ve seyislerin ruam taraması tamamlandı. Bu atların bir kısmı halen kaçak ahırlarda yer alıyor.

Adalar'daki atların durumu değerlendirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı il koordinasyon toplantısında son durum değerlendirildi.

Toplantıda, 630 atın olduğu ve karantina altında tutulan kaçak ahırların yıkımı da ele alındı. Bu ahırların yıkımı için öncelikle atların bölgeden tahliye edilmeleri gerekiyor.

Tahliye işlemleri için faytoncularla yeniden görüşülecek.

Bu arada itlaf edilen atların sahibi 64 kişi ile ilgili sağlık taraması yapılıyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı