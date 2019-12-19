Meclis Araştırma Komisyonlarına bile konu olan Adalar'daki atlı faytonlar, bu defa salgın hastalıkla gündemde. Adalar'da hastalık tespit edilen 81 at itlaf edildi.

Adalar'da, faytonlarda çalıştırılan bin 500'e yakın at bulunuyor. Bu atların yılda 2 kez kontrolleri yapılıyor, hem ilkbaharda hem sonbaharda. Kontrollerde bu kez ruam hastalığına rastlandı. Bunun üzerine atların itlaf edilmesi kararı verildi. İtlaf edilmek için adanın en yüksek tepelerinden biri seçildi.

Faytoncular durumu şaşkınlıkla karşıladı. Adalar'a karantina uygulaması başlatıldı. İlçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu. Büyükada’da 81 atta ruam tespit edilmesinin ardından hastalık gündeme geldi, ruam hastalığı hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor ama ölümcül değil.

Deri, akciğer ve burnu tutabilen, nodüllere neden olan hastalık uzun yıllardır Türkiye'de görülmüyordu.

Hayvanseverler ve faytoncular İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak olayı protesto etti.

Haber: Ersoy Kof, Fatma Demir Turgut

Kamera: Muhammed Ali Aksakallı, Bünyamin Koç