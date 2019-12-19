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Rize'de kestikleri ağacın altında kalan çift hayatını kaybetti19 Aralık 2019 Perşembe 20:50 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 20:57
Rize'de Yılmaz çifti, kestikleri ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Şenyuva köyünde iki kişinin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, 69 yaşındaki Necati Yılmaz ile 61 yaşındaki eşi Hayriye Yılmaz'ın kestikleri ağacın altında kaldıkları tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri vatandaşların da yardımıyla çiftin cesedini sarp ve ağaçlık bölgeden çıkardı.
Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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