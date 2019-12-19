Rize'nin Şenyuva köyünde iki kişinin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, 69 yaşındaki Necati Yılmaz ile 61 yaşındaki eşi Hayriye Yılmaz'ın kestikleri ağacın altında kaldıkları tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri vatandaşların da yardımıyla çiftin cesedini sarp ve ağaçlık bölgeden çıkardı.

Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA