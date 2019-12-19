Bir süredir Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören ve dün yaşamını yitiren 90 yaşındaki Kore gazisi Haydar Aktaş için Kemalpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kaymakamı Hidayet Sarı, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kılınan cenaze namazının ardından, Aktaş’ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA