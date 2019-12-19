Türkiye
Kore gazisi Haydar Aktaş son yolculuğuna uğurlandı19 Aralık 2019 Perşembe 20:10 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 20:13
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Haydar Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı.
[Fotoğraf: AA]
Bir süredir Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören ve dün yaşamını yitiren 90 yaşındaki Kore gazisi Haydar Aktaş için Kemalpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Kaymakamı Hidayet Sarı, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kılınan cenaze namazının ardından, Aktaş’ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kore gazisi haydar aktaş Sivas