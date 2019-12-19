Geniş sosyal tesisler, güvenlik hizmetleri, profesyonelce verilen hizmetler...

Aidatlar, sitelerde oturanların en büyük gider kalemlerinden biri oldu. Özellikle markalı konut projelerinde aidatlar kirayla yarışır hale geldi.

Lüks konut uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Sosyal tesis, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, kapalı garaj, güvenlik... Bunların hepsi baktığınızda gider" dedi.

Bir gayrimenkul bilgi şirketi tarafından 2019 yılı "Markalı Konut Projeleri Aidat Değerleri" analizi yayınlandı. Veriler, bin 269 proje üzerinden değerlendirildi.

"Araştırmaya göre, en yüksek aidatı İstanbul Beşiktaş'ta oturanlar ödüyor. İlçede metrekare aidat bedeli 21 lira. Yani 100 metrekare bir evin aidatı 2 bin 100 lirayı buluyor."

En yüksek aidat sıralamasında ikincilik Ankara'nın. Başkentte en yüksek aidat metrekare başına 17 lira ile Çankaya'da ödeniyor. 3. sırada ise İzmir var. En yüksek aidata sahip proje ise metrekaresi 8 lira 60 kuruş ile Bayraklı'da.

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Tarık Aşçı