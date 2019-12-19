Meclis Genel Kurulu'nda Hablemitoğlu suikastına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Önceki gün mevkidaşım Ukrayna Adalet Bakanı ile görüşme yaptım. Az önce de genel kurulun müsaadesiyle önceden randevulaştığımız Ukrayna başsavcısı ile konuyla ilgili görüşme yaptık." dedi.

Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili son gelişmeleri anlatan, Bakan Gül, Ukrayna'da yakalanan suikast zanlısının iadesi için taleplerin iletildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, "Bu kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda her türlü tedbirin alınması ve bu kişinin kaçmadan Ukrayna mercileri tarafından Türk yargısına teslimi konusunda taleplerimizi yineledik." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu bilgileri Meclis'teki bütçe görüşmelerinde verdi. Hablemitoğlu suikastının aydınlatılması için siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

"Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı Meclis birlikte hareket etmeli"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Haziran ayında yazıp yayınladığı köstebek isimli kitap FETÖ terör örgütüne karşı herhangi bir siyasi ihtiras, siyasi resabet olmaksızın Meclis'in topyekün beraber hareket etmesi gerektiğinin kanıtıdır." diye konuştu.

"Suikast zanlısı, bir an önce Türk adaletine teslim edilmeli"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "CHP olarak sonuna kadar sonuna kadar arkasındayız bir an önce bu kişinin Türk adaletinin emin ellerine teslim edilmesi gerekiyor. Bunun için CHP bu girişimin tam arkasında duracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber