CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı olduğunu yineledi, "Mühendis, çevreci hayır diyor neye göre yapacağız diyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İstanbul'da Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde konuştu Kılıçdaroğlu. Turizmde başarının yerel yönetimlerin desteklenmesinden geçtiğini söyledi.

"Ben yapacağım diyor, yapamazsın kardeşim"

Kılıçdaroğlu, ihale sürecine yaklaşıldığı açıklanan Kanal İstanbul projesine karşı görüşlerini bir kez daha dile getirdi. Projenin çevreye zarar vereceğini savunarak, "Mühendis diyor mu hayır. Çevreci o da hayır diyor. Herkes hayır diyor ama bir kişi ben yapacağım diyor. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağım diyor. Hangi akıl, hangi mantık hangi para?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin açılışını yaptı. İstanbul'un 3 imparatorluğa başkentlik yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, buna rağmen Avrupa ülkelerine göre daha az tercih edildiğini söyledi.

Turizmde başarı için yerel yönetimlerin desteklenmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu. Getirilen konaklama vergisinin uygulanma şeklini de eleştirdi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bütün ülkelerde konaklama vergisinin belediyelere verilmesi lazım ama merkezi hükümete gitti. Otopark park yerleri yapılır trafik sorununu belediyeler çözer. Normalde taşıt alım vergisinin, motorlu taşıt vergisinin yerel yönetimlere verilmesi lazım bu da yapılmıyor."

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine de katıldı. Tören öncesinde pankart açmak isteyen bir kadına, korumalar ile güvenlik görevlileri müdahale etti.

Kaynak: TRT Haber