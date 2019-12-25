Türkiye
Kayseri'de çobanlık yapan DEAŞ mensubu yakalandı25 Aralık 2019 Çarşamba 21:28 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 21:31
Kayseri'de çobanlık yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişi yakalandı.
İstihbarat çalışmaları sonucunda Suriye uyruklu DEAŞ mensubu bir kişinin Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çobanlık yaptığı tespit edildi.
Şüpheli şahıs, jandarma tarafından Akin köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan terör örgütü üyesi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: TRT Haber