Türkiye
Ankara'da kar etkili oluyor25 Aralık 2019 Çarşamba 20:44 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 20:56
Ankara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara uyarısının ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.
Ankara'da şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 1 saat önce başlayan yağışla, kar kalınlığı yaklaşık 2 cm'ye kadar ulaştı. Başkent'teki son durumu @trthaber muhabiri Semih Kılıç aktardı. pic.twitter.com/SCmkVqt44v— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2019
Ankara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Beyaza bürünen bölgelerde, bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları ise fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kar yağışı kar topu kar ankara kar ankara