Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara uyarısının ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Ankara'da şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 1 saat önce başlayan yağışla, kar kalınlığı yaklaşık 2 cm'ye kadar ulaştı. Başkent'teki son durumu @trthaber muhabiri Semih Kılıç aktardı. pic.twitter.com/SCmkVqt44v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2019

Ankara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Beyaza bürünen bölgelerde, bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları ise fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kaynak: TRT Haber