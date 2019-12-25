Türkiye
Balıkesir'de işçileri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı25 Aralık 2019 Çarşamba 19:23 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 19:25
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çanakkale- İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi mevkiinde, zeytin işçilerini taşıyan A.F. idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y. yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile 9 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: balıkesir Edremit trafik Kazası