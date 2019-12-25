Türkiye
Kuşadası'nda hortum kısa süreli paniğe yol açtı25 Aralık 2019 Çarşamba 21:24 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 21:26
Kuşadası açıklarında oluşan hortum vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. Dev hortum, kıyıya ulaşmadan son buldu.
Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışlarla birlikte güney ve batı yönünden zaman zaman kuvvetli rüzgar esiyor.
Kuşadası açıklarında akşam saatlerinde görülen hortum vatandaşlara kısa süreli korku yaşattı.
Yaklaşık 5 dakika sürdü
Karadan yaklaşık 800 metre açıkta oluşan hortum, 5 dakika deniz üzerinde ilerlemesinin ardından karaya ulaşmadan kayboldu.
Bazı vatandaşlar hortumun yaşandığı anları kaydetti.
Kaynak: İHA