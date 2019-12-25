Türkiye

İstanbul'daki operasyonda 147 bin 806 adet sahte parfüm ele geçirildi

25 Aralık 2019 Çarşamba 21:35 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 21:37

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 150 bin adet sahte parfüm ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme de bulundu.

[Fotoğraf: İHA]