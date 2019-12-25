İstanbul'daki operasyonda 147 bin 806 adet sahte parfüm ele geçirildi25 Aralık 2019 Çarşamba 21:35 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 21:37
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 150 bin adet sahte parfüm ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme de bulundu.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte parfüm üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahte parfüm satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik fiziki takip neticesinde, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde tespit edilen 4 ayrı adrese baskın düzenlendi.
Operasyonda, 147 bin 806 ürün, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA