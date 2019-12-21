İstanbul Adalar'da 81 at ruam hastalığı sonucu itlaf edildi. İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla, 3 aylık fayton yasağı uygulanmaya başlandı. 272 fayton park alanlarına çekildi. 2 bine yakın at Büyükada'daki İSPARK fayton parkı ve barınaklarda toplandı.

Kararlardan bir diğeri de ruhsatsız atların uygunsuz koşullarda barındırıldığı ahırların yıkılmasıydı. Bunun için de durum tespit çalışması başladı. Ayrıca itlaf edilen 81 atın sahibiyle ilgili de hukuki işlem başlatılacak.

Faytoncular hem at ölümlerinde hem de alınan karar nedeniyle şaşkın. Ancak Adalar'ı ziyaret edenler fayton yasağından memnun.

Hayvanların özgürlüğünü savunan bir grup genç İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

Adalar'da 3 ay boyunca taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlendirildi.

Şimdi hem faytoncular hem ada sakinleri hem de hayvanseverler alınacak kararları bekliyor.

Haber: Tayfun Öcal

Kamera: Erdinç Kızılgedik