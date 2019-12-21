İstanbul Bayrampaşa'daki Muratpaşa Mahallesi'ndeki Hamsi ve Kültür Festivaline çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, festivali geleneksel olarak düzenlediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğe çok sayıda kişinin katılım göstermesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Aydıner "Hava soğuyunca hamsi lezzetlendi. Bu nedenle burada horonlar eşliğinde sanatçılarımızla birlikte vatandaşlarımıza hamsi ikram ediyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Festivalde, görevliler tarafından pişirilen 6 ton hamsi, 20 bin vatandaşa ikram edildi.

Kaynak: AA