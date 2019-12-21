Türkiye
Bayrampaşa'daki festivalde 6 ton hamsi dağıtıldı21 Aralık 2019 Cumartesi 16:07 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:30
İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivalinde pişirilen 6 ton hamsi, 20 bin kişiye ikram edildi.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bayrampaşa'daki Muratpaşa Mahallesi'ndeki Hamsi ve Kültür Festivaline çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, festivali geleneksel olarak düzenlediklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etkinliğe çok sayıda kişinin katılım göstermesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Aydıner "Hava soğuyunca hamsi lezzetlendi. Bu nedenle burada horonlar eşliğinde sanatçılarımızla birlikte vatandaşlarımıza hamsi ikram ediyoruz" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Festivalde, görevliler tarafından pişirilen 6 ton hamsi, 20 bin vatandaşa ikram edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Hamsi ve Kültür Festivali hamsi Bayrampaşa