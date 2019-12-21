İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, aralarında polis memurlarının da bulunduğu şüpheliler tarafından, illegal olarak havalimanında yolcu giriş-çıkış kaydı yaptırıldığı ve transit geçiş noktalarından yabancı uyruklu kişilerin sivil polis aracına bindirilerek ülkeye giriş yaptırıldığı belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Sivil polis aracını kullandılar

Yapılan incelemede yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı biletler alarak Sabiha Gökçen Havalimanına geldikleri tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Burada göçmenlerin, aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek havalimanı transit uçuş bölümünden herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracı ile yurda sokulduğu anlaşıldı. Şüpheli polislerin son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi aynı yöntemle Türkiye'ye soktuğu belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

İkinci operasyon

Çalışmaların devamında İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli polis memurunun da bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden giriş kaydını yaptığı, sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişilere sahte olarak düzenlendiği tespit edildi.

Her iki soruşturmayla ilgili polis memurları Aziz K. , Seyfi D. ve Çağrı K. ile giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen polis memurları tutuklanırken Ersin A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA