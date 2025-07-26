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Türkiye
TRT Haber 26.07.2025 06:30

8 kilogram altın çalan şahıslar polise ateş açtı: 4 polis yaralı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 4 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

8 kilogram altın çalan şahıslar polise ateş açtı: 4 polis yaralı

Olay, geçtiğimiz Perşembe Günü Şehitkamil ilçesi, otogar mevkiinde meydana geldi. Şüpheli 3 kişi, takip ettikleri motosikletli kuryeyi gasp ederek, yaklaşık 8 kilogram altını alarak kaçtı.

Olayın polise ihbarının ardından harekete geçen İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Şahinbey ilçesi, Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları tespit edildi.

Hareke geçen polis ekipleri, bugün gece saatlerinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler, polise silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ise çaldıkları 8 kilogram altın ile birlikte yakalandı.

Hafif yaralı olarak hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edilirken, tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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