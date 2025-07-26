3 noktada orman yangınlarına müdahale sürüyor

Antalya Aksu'da Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi, Gazipaşa'da Doğanca Mahallesi, Alanya'da ise Söğüt Yaylası'nda ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Etkin müdahalenin ardından Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından çıkış sebeplerine ilişkin çalışma gerçekleştirildi. Buna göre Muratpaşa Güzeloba'da çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Diğer bölgelerle ilgili ise çalışmalar devam ediyor.

Yangınların devam ettiği Alanya ile Gazipaşa ilçelerinde ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de sürdü.

Söğüt Yaylası

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya itfaiyesi, Alanya Belediyesi ekipleri, İHH, UMKE ve jandarma ekipleri ile 81 personel, 28 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 4 ekip aracı, 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Etrafı çevrilen yangının söndürme çalışmalarına, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan "Hane" isimli yangın tespit köpeği de katıldı.

Gazipaşa

Öte yandan Gazipaşa'nın Doğanca, Çile ve Gürçam mahallelerindeki yangın etkisini sürdürüyor. AFAD, İHH, jandarma ve vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın nedeniyle Gürçam Mahallesi Karatepe mevkisindeki bazı evler boşaltıldı. Gazipaşa'da Gürçam Mahallesi de boşaltıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki orman yangınlarına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Vatandaşların, yetkililerin uyarılarına titizlikle uymaları ve yangın bölgelerine gereksiz girişlerde bulunmamaları uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Yangınlara 20 hava aracı, 418 kara aracı ve 1082 personel ile müdahale edilmekte, bölgelerde soğutma çalışmaları devam etmektedir. Aksu, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerimizde bazı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirilmiş, toplam 111 konuttan 412 vatandaşımız güvenli bölgelere yerleştirilmiştir. Yangın nedeniyle 3 konutta hasar meydana gelmiştir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Başta AFAD olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, sağlık ve gönüllü ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımız devam etmektedir."

Manisa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 hava aracı, 21 iş makinesi ve 346 personel sevk edildi.

Kocakağan Mahallesi'nin bazı kısımlarındaki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Hava araçları hava kararana kadar yangınla mücadele etti. Kara ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.