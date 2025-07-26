Alanya'da çıkan ikinci orman yangını söndürüldü

Karaburun mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Söğüt Yaylası'nda yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Öte yandan dün öğle saatlerinde Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda başlayan orman yangınına ise ekiplerin müdahalesi karadan sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahalen tekrar başlayacak.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Söğüt Yaylası'ndaki orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Kaymakam Öztürk, açıklamasında yangına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Saat 14.00 sularında Alanya'mızın Söğüt Yaylası'nda başlayan orman yangınına ekiplerimiz ivedilikle müdahaleye başlamıştır. Gün boyu süren çalışmalarda, 2 helikopter ile havadan, Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 13 arazöz, 2 tanker, 6 pikap, Alanya Belediyemize ait 5 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyemize ait 3 itfaiye aracı olmak üzere toplam 144 personelimizle karadan yangına müdahale edilmiştir ve müdahalelerimiz devam etmektedir. Şu an itibarıyla rüzgarın etkisiyle yangın yayılımını sürdürmektedir. Hava karardığı için müdahalemiz karadan aralıksız bir şekilde devam etmektedir. İhtiyaç olması halinde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye yeniden başlanacaktır. Ekiplerimizle birlikte yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu zorlu mücadelede görev alan tüm ekiplerimize ve destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."