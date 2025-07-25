Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2025 21:56

Antalya ve Manisa'da orman yangını

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya ve Manisa'da orman yangını

Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 hava aracı, 21 iş makinesi ve 481 personel sevk edildi.

Hava araçları hava kararana kadar yangınla mücadele etti.

Kara ekipleri ise çalışmalarını alevlere yakın noktada sürdürdü.

Kocakağan Mahallesi'nin bazı kısımlarındaki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Antalya ve Manisa'da orman yangını

Yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa'daki yangının tamamen, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış; Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Manisa Orman Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Kars'ta sel ve heyelan: 11 araç mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
UNRWA: Gazze'deki toplu kıtlık "planlı ve sistematik"
23:54
Al Jazeera: İsrail, Gazze'deki gazetecilere saldırılarını meşrulaştırmak için provokasyon peşinde
00:47
Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:42
ABD'li senatörlerden Trump'a "Gazze'de ateşkes için Netanyahu'ya baskı yapması" çağrısı
23:32
Türkiye kavruluyor: 31 ilde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı
23:06
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ