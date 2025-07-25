Antalya ve Manisa'da orman yangını

Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 hava aracı, 21 iş makinesi ve 481 personel sevk edildi.
Hava araçları hava kararana kadar yangınla mücadele etti.
Kara ekipleri ise çalışmalarını alevlere yakın noktada sürdürdü.
Kocakağan Mahallesi'nin bazı kısımlarındaki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa'daki yangının tamamen, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış; Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.