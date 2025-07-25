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Türkiye
AA 25.07.2025 21:02

Kars'ta sel ve heyelan: 11 araç mahsur kaldı

Iğdır-Kağızman ile Ağrı-Kağızman kara yollarında, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 11 araç mahsur kaldı.

Kars'ta sel ve heyelan: 11 araç mahsur kaldı

Kağızman ve Digor ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.

Iğdır-Kağızman ve Ağrı-Kağızman kara yolları ile 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kara yollarında çamura saplanan 11 aracın mahsur kalması üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, jandarma, sağlık, UMKE ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Kars'ta sel ve heyelan: 11 araç mahsur kaldı

Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolu ulaşıma kapanan Duranlar köyünün muhtarı Tufan Kaya, köyde sel nedeniyle 5-6 ev ile ekinler ve hayvanların da zarar gördüğünü söyledi.

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