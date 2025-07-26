Yalova'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Yalova Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu orman yangınlarını önleme amacıyla bazı kararlar aldı.

Buna göre; ikinci bir emre kadar orman alanları, tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik ve mesire alanları, gerçek veya tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında ateşli piknik yapma faaliyetleri yasaklandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalova ili mülki sınırları içinde orman bitişiği, orman içi ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere tüm mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.

25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi."