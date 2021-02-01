Diyarbakır’da Merkez Kayapınar ilçesinde 716 gün çalıştığı marketten, çubuk krakeri kasadan geçirmediği gerekçesiyle atılan Yücel Korkutan, hukuk mücadelesi başlattı.

Diyarbakır 3’üncü İş Mahkemesinde açılan davada, Korkutan’ın diğer mağaza çalışanlarından daha az ücretle çalıştırıldığı ve normali aşan çalışma ücretlerinin ödenmediği iddia edildi.

Davalı taraf iddiaları reddetti

Mahkemede davacıya kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazladan çalışma, haftalık tatil, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödenmesi talep edildi.

Davalı taraf ise verdiği dilekçede, davalının 4857 sayılı yasa uyarınca iş akdinin haklı nedenlerle sona erdirildiğini ve fazla mesai durumunda ertesi hafta daha az çalıştırıldığını öne sürerek personelin ücret farkı alacağının olmadığını vurguladı.

İşveren 35 bin 888 lira tazminat ödeyecek

Diyarbakır 3’üncü İş Mahkemesi ise Korkutan’ı haklı buldu ve işverenin 35 bin 888 lira tazminat ödemesini karar kıldı.

Öte yandan, mahkeme davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının reddini kararlaştırdı.