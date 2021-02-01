Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "Şimşek kardeşler" olarak tanıtan bir grubun, sosyal medya hesaplarından oto yedek parça satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Yapılan incelemede, zanlıların 39 ilde 80 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.