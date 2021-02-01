Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te "oto yedek parça" dolandırıcılığı: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarında "oto yedek parça satışı" yalanıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 39 ilde 80 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "Şimşek kardeşler" olarak tanıtan bir grubun, sosyal medya hesaplarından oto yedek parça satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Yapılan incelemede, zanlıların 39 ilde 80 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Medya
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