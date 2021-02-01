Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSİ'den Vezirköprü Ovası’na 88 milyon liralık yatırım
[Fotoğraf: AA]
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Vezirköprü Ovası Sulaması inşaatı kapsamında 88 milyon liralık yatırım yaptı. Proje ile ekonomiye yıllık 108 milyon lira katkı hedefleniyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü depolama, sulama, toplulaştırma çalışmaları ile sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkmaya devam ediyor.
Samsun'daki Vezirköprü Ovası Sulaması 2’nci kısım inşaatı işi kapsamında toplamda 12 bin 44 hektar arazi sulamaya hazır hale getirildi.
[Fotoğraf: AA]
3 bin 103 kişiye istihdam sağlanacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, 88 milyon lira maliyetli projenin tamamlandığını ve sulama ile ekonomiye yıllık 108 milyon lira katkı hedeflendiğini açıkladı.
Proje ile aynı zamanda 3 bin 103 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.
Etiketler: DSİ
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