Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü depolama, sulama, toplulaştırma çalışmaları ile sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkmaya devam ediyor.

Samsun'daki Vezirköprü Ovası Sulaması 2’nci kısım inşaatı işi kapsamında toplamda 12 bin 44 hektar arazi sulamaya hazır hale getirildi.

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3 bin 103 kişiye istihdam sağlanacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, 88 milyon lira maliyetli projenin tamamlandığını ve sulama ile ekonomiye yıllık 108 milyon lira katkı hedeflendiğini açıkladı.

Proje ile aynı zamanda 3 bin 103 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.